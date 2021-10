Quatro mortos e 844 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Quatro pessoas morreram vítimas da Covid-19 nas últimas 24 horas, revelou a DGS no mais recente boletim epidemiológico. Há mais 844 novos casos de infeção pelo novo coronavírus.O número de internamentos também aumentou nas últimas 24 horas. Há mais 13 pessoas em enfermaria e mais cinco em Unidades de Cuidados Intensivos. No total, estão 331 pessoas internadas com Covid-19 no País, 65 em UCI.A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a registar o maior número de novas infeções por Covid-19, 332 nas últimas 24 horas. No Norte foram registados 239 novos casos.Há mais 755 pessoas recuperadas da doença por Covid-19. O número de casos ativos aumentou ainda assim para um total de 31 540.A incidência nacional está agora nos 97,4 casos por 100 mil habitantes. O R(t) está nos 1,08.