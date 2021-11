Portugal não cumpre meta dos resíduos

Portugal não alcançou em 2020 nenhuma meta preconizada no Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020), diz o relatório anual divulgado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).Os portugueses produziram mais resíduos, mas esses foram mais para aterro do que para reciclagem, diz a APA. O relatório indica ainda que, no ano passado, cada português no continente produziu 512 quilos de resíduos, um valor acima da média europeia, o que corresponde a 1,4 quilos por dia. As metas estabelecidas para 2020 estavam nos 410 quilos por ano/habitante.