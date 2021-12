A variante Ómicron representa já quase metade dos novos casos de Covid-19 (46,9%) e deverá ser superior a 50% até final da semana, revela o relatório do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Os especialistas preveem que até final do ano represente 90% dos casos de Covid-19 no País.O mais recente relatório do Insa indica que, com base nas amostragens aleatórias semanais de âmbito nacional, esta variante registou no final de novembro uma frequência de 1,6%.