Pandemia fez disparar insultos e ameaças feitas aos médicos

O fenómeno das ameaças e insultos a médicos não é específico da pandemia, mas a atual crise sanitária "veio agravá-lo muito". O pneumologista Filipe Froes, consultor da Direção-Geral da Saúde (DGS), diz que foi, para ele, uma "experiência nova". Como outros especialistas, chegou a receber ameaças de morte. "Não as levei a sério porque se tratava de ameaças feitas por pessoas que se escondiam no anonimato das redes sociais e que apenas pretendiam intimidar-me", refere ao CM.O especialista apresentou "várias queixas", mas reconhece a dificuldade em identificar os autores das ameaças, feitas quando interveio a favor da vacinação dos jovens dos 12 aos 17 anos. Já o epidemiologista Manuel Carmo Gomes afirma que "houve médicos que tiveram de alterar rotinas e de ter mais cuidado com os filhos, por causa das ameaças que receberam". "No meu caso, tive problemas quando ia às reuniões do Infarmed e saíam de lá orientações para confinamentos", recorda. "Ameaçavam-me com ações em tribunal. Nunca fiz queixa porque me pareceu que a probabilidade de a coisa chegar ao perigo físico era baixa."O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, diz que a maior parte dos insultos é feita nas redes sociais. "Não ligo. Mas quem se sentiu ameaçado deve reportá-lo às autoridades. E quem o faz deve sofrer as consequências."As cenas protagonizadas por negacionistas que insultaram Gouveia e Melo, em Odivelas (em agosto de 2021), e Ferro Rodrigues, quando almoçava em São Bento, Lisboa (setembro do mesmo ano), foram filmadas. Ambos viram segurança reforçada.