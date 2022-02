36 mortos e 17 019 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

A região Norte foi onde se registaram mais casos, 7 608, segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 4326 infetados, o Centro com mais 2 269 casos, o Algarve com mais 770 e o Alentejo com mais 564. A Madeira e os Açores registaram mais 405 e 1 077 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, respetivamente.O número de mortos disparou na região Norte e em Lisboa e Vale do Tejo com mais 11 mortos, segue-se o Centro com mais 10 e o Alentejo mais quatro.