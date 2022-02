O Executivo e parceiros sociais reúnem-se, esta quarta-feira, com os especialistas em saúde pública no Infarmed para avaliarem a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal.Em cima da mesa a possibilidade de aliviar algumas restrições face à evolução positiva da pandemia. A reunião foi convocada pelo primeiro-ministro, António Costa, numa altura em que estão a descer o número de infeções e o índice de transmissibilidade do vírus.

Esta nova reunião de avaliação insere-se num contexto em que se considera que Portugal já terá atingido há cerca de 10 dias um pico em termos de casos de Covid-19, com o número de infeções a apresentar agora uma trajetória descendente.

Ao minuto Atualizado a 16 de fev de 2022 | 11:01

10:42 | 16/02 "98% de pessoas tem anticorpos contra a Covid-19", diz especialista Henriques Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, apresentou as principais ideias sobre a passagem de emergência a endemia.



O especialista referiu que as "pandemias não duram para sempre".



Henrique Barros mostrou que a relação entre as regras impostas e o número de casos era mais intensa no início da pandemia. E explica que as regras começaram a estar relacionadas com a gravidade da doença em vez do número de casos.



"Objetivamente, o vírus está endémico". "98% de pessoas tem anticorpos contra a Covid-19", acrescentou o especialista.



Henriques Barros alerta para que é necessário manter uma vigilância à doença para que as pessoas continuem a fazer testes à Covid-19.

10:28 | 16/02 "Vamos necessitar de manter a vigilância", defende Ana Paula Rodrigues Ana Paula Rodrigues, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, apresentou uma reflexão sobre a vigilância na fase de recuperação da pandemia.



A especialista refere que "vamos necessitar de manter a vigilância. É possível uma sazonalidade na transmissão da Sar-Cov-2". Ana Paula Rodrigues adianta que "as estratégias vão mudar ao longo do tempo".



Ana Paula Rodrigues propõe que vigilância deve ser feita da seguinte forma:

Estimar e monitorizar a incidência do vírus, caracterizar e monitorizar a gravidade das diferentes infeções, identificar os fatores de risco de doença grave, identificar novas variantes e estimar a efetividade das vacinas.



A especialista defende a realização de inquéritos serológicos, a vigilância da mortalidade por todas as causas, a vigilância participativa e vigiar a população vulnerável e de maior risco.



10:15 | 16/02 "No próximo outono/inverno poderá ocorrer uma nova onda epidémica", disse Baltazar Nunes Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, refere que o Rt encontra-se a um nível relativamente baixo, a 0,76.



A nível da situação europeia verificamos que os níveis de incidência estão em cadência decrescente na maioria dos países europeus.



"A ocupação em UCI esteve abaixo de todos os cenários e inclusive abaixo do cenário mais benigo", disse o especialista.



No passado houve períodos de mortalidade elevada superior à mortalidade registada atualmente. Baltazar Nunes acrescentou que a taxa de mortalidade está ao nível de outros invernos.



No próximo outono/inverno poderá ocorrer uma nova onda epidémica porque a população vai perdendo a proteção ao longo do tempo, alerta o especialista.