A Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue apela ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) para resolver os atrasos nos apoios financeiros. E avisa que a situação está a colocar em causa a atividade das associações."É com recurso a estes apoios que centenas de associações de dadores de sangue conseguem concretizar iniciativas, contribuindo para dar resposta às necessidades", explica a Federação.Os dadores salientam ainda que, estando já próximo o final do primeiro trimestre, o IPST "não procedeu ainda sequer à publicação do aviso de abertura de candidaturas", não antevendo que esta "situação fique resolvida a curto prazo", o que tem vindo a provocar "enorme dificuldade às associações"., o IPST refere que "o processo relativo aos apoios a conceder no corrente ano será desencadeado logo que se encontrem reunidas as condições legais necessárias para o efeito". O Instituto garante também que "acompanha a situação de forma a que os concursos [...] possam avançar tão breve quanto possível", e diz que "algumas medidas de mitigação" foram tomadas.