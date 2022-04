Páscoa em Fátima só com máscara

O Santuário de Fátima anunciou esta sexta-feira que as celebrações pascais vão decorrer "sem restrições de lugares", mas "continua a ser obrigatório o uso de máscara", por "prudência" e devem ser evitados "gestos e comportamentos que possam envolver riscos".O programa celebrativo na Páscoa foi "reforçado" e a "grande novidade" está nas "propostas para a vivência espiritual do tríduo pascal". Com o tema "Fátima na Luz da Páscoa", as propostas estão enquadradas na escola do Santuário e são de acesso generalizado pelos peregrinos, que não precisam de se inscrever previamente.As principais celebrações decorrem na Basílica da Santíssima Trindade e na capela da ressurreição de Jesus e são transmitidas online, como tem vindo a acontecer nos últimos dois anos, para que mesmo quem não possa ir a Fátima possa acompanhar.Nos últimos dois anos, em consequência da Covid-19, a Semana Santa ficou marcada pelas fortes restrições, não só no Santuário de Fátima, mas em todo o País, de acordo com as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa. Este ano, as restrições deixam de existir, mas com algumas exceções. Por exemplo, o compasso volta a realizar-se, mas os fiéis "são convidados a venerar a cruz com uma vénia ou outro gesto que não implique contacto físico", mantendo-se assim a omissão do beijo à cruz.