Portugal continental mantém concentrações de pólen muito elevadas

Todas as regiões de Portugal continental vão manter, pelo menos até quinta-feira, concentrações muito elevadas de pólen na atmosfera, segundo o boletim polínico, divulgado pela Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

Nesta altura do ano, em quase todo o país, "estão presentes no ar, em níveis importantes, grãos de pólen com elevada capacidade alergénica, como os provenientes das ervas gramíneas, parietária, tanchagem e quenopódio e oliveira".

De acordo com as previsões, até quinta-feira (dia 05 de maio) na região de Lisboa e Setúbal os pólenes encontram-se em níveis muito elevados, com predomínio das árvores oliveira e carvalhos, ervas urtiga, parietária, gramíneas, tanchagem e quenopódio.