O primeiro-ministro, António Costa, foi bombardeado pela oposição, da esquerda à direita, pelo caos que se vive no SNS, sobretudo nas Urgências de obstetrícia, durante o debate desta quarta-feira no Parlamento.



O líder da bancada do PSD, Paulo Mota Pinto, pediu mesmo a demissão da ministra da Saúde, Marta Temido.









Ver comentários