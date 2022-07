Já são conhecidas o número de vagas disponíveis por curso e universidade na 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Superior, que arranca já esta segunda-feira, dia 26 de julho.





A lista com o número de vagas por curso e universidade na 1.ª fase do Concurso de Acesso ao Ensino Superior



O concurso terá 53 640 vagas destinadas ao concurso nacional e 721 vagas destinadas aos concursos locais, num número total de 54361 vagas, o que representa um aumento de 2.6% face ao número de vagas inicialmente disponibilizadas no ano anterior.



Os cursos para a formação de professores são dos que mais aumentam a oferta este ano.



Com a edição deste domingo, o CM oferece um suplemento com todos os pares curso/instituição e respetivas vagas e nota do último colocado na 1ª fase em 2021. São um total de 1103 cursos (542 de ensino universitário e 561 de ensino politécnico).