O movimento ambientalista ProTEJO denunciou esta quarta-feira a existência de algas verdes no rio Tejo, a partir da barragem de Cedillo, com “extrema toxicidade e com cheiro de putrefacto”. Nos últimos dias, a mancha progrediu em direção a Vila Velha de Ródão, o que reforça “a necessidade de proceder a uma queixa à Comissão Europeia” devido à forma como os recursos hídricos do maior rio da Península Ibérica são geridos, defenderam os ativistas, em comunicado.









