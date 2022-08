O padre Manuel Torre, que no verão do ano passado foi dispensado pela Arquidiocese de Braga da paroquialidade em Fafe, contra a vontade do povo, disse esta sexta-feira, numa carta aberta publicada na sua página de Facebook, compreender a tristeza do colega de Lisboa, que se sentiu “posto de lado” após denunciar outros sacerdotes, uma vez que lhe aconteceu o mesmo quando denunciou um colega por roubo de objetos em ouro.









