A praia da Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, foi esta sexta-feira interditada a banhos depois de ter sido detetada a presença da bactéria coliforme Escherichia coli (E.coli) na água, revelou a Capitania do Porto de Sines. A norte, a praia da Lagoa, na Póvoa de Varzim, foi também ‘fechada’ após análises à qualidade da água terem revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência.









Ver comentários