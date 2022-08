Médicos vão analisar regulamento sobre equipas nas Urgências

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, vai levar o regulamento sobre constituição de equipas médicas nos serviços de Urgência à Assembleia de Representantes, considerando que o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) é "complexo"."O que a Ordem está a fazer é legal e vai prosseguir este trabalho. Este regulamento vai ser levado à Assembleia de Representantes", órgão onde estão representados todos os médicos através de todas as sub-regiões do País.Miguel Guimarães comentava o parecer do Conselho Consultivo da PGR que considera que a OM não pode aprovar de forma unilateral e vinculativa o regulamento para constituição das equipas nas Urgências, por abranger matérias que exorbitam as suas atribuições."A situação mais complexa que este parecer tem é dar a oportunidade a cada administração hospitalar, de forma discricionária, de definir as equipas-tipo das Urgências. A existência de regras está consagrada no parecer. Dizem, por um lado, que cada administração pode fazer o que entender, mas mais à frente dizem que devem existir normas e que a Ordem tem poder regulamentar", referiu.