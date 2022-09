Já é conhecido o resultado do sorteio desta terça-feira do Euromilhões. Não há vencedores do primeiro prémio, pelo que o Jackpot aumenta para 30 milhões de euros na sexta-feira.







Veja a chave sorteada:



Números: 4, 20, 21, 34, 44



Estrelas: 1 e 3





Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.

Para Portugal vêm dois segundos prémios no valor de 128.443,88 euros.