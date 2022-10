Já são conhecidos os resultados do sorteio, desta sexta-feira, do Euromilhões. Em jogo está o prémio de 79 milhões de euros. Também já foi divulgado o código sorteado no Milhão.



Veja a chave sorteada:



Números: 24, 28 , 29 , 34 e 48



Estrelas: 3 e 7



Milhão: TLH 01847



Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.