"O dia em que descobri que o meu marido era homossexual"

e mantinha com homens as relações que já não mantinha consigo há muito. O seu atual ex-marido foi o seu primeiro namorado: começaram a namorar aos 19 e casaram com 21. Em conjunto tiveram uma filha, hoje com 22 anos, e uma extensa história de desconfianças, mentiras, mas em simultâneo muita paciência e tentativas suficientes para não deixarem o casamento morrer (mesmo quando este já se encontrava moribundo). O mais velho de uma família só de mulheres, João tem quatro irmãs. Teresa conta à Máxima que ele é filho de pai 'ausente' — "presente, mas com problemas psicológicos graves", tendo assim crescido no seio de uma família "muito traumatizada com a realidade com que vivia em casa, carência e maus tratos".