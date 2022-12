Retomada circulação na Linha do Minho em Viana do Castelo

A circulação na Linha do Minho já foi retomada depois de cerca de duas horas interrompida devido à avaria, na freguesia de Afife, concelho de Viana do Castelo, de um comboio que fazia a ligação entre o Valença e o Porto, na manhã desta segunda-feira, disse fonte da CP.A circulação foi retomada às 9h34 da manhã, apesar de se registarem ligeiros atrasos. O comboio que se encontra mais atrasado é o que estava na retaguarda do comboio que avariou, e regista-se tempos de espera de 1h15, de acordo com fonte das Infraestruturas de Portugal.

Contactada pela agência Lusa, a mesma fonte adiantou que os passageiros foram encaminhados para outra composição.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse à Lusa que o comboio inter-regional avariou cerca das 07h30 e que o comboio de socorro já se encontra a caminho para colocar a composição numa zona que não impeça a circulação naquela ligação ferroviária internacional.

A mesma fonte adiantou ser ainda desconhecida a razão da avaria.