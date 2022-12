Universidades em Lisboa mantêm-se abertas, algumas suspenderam aulas presenciais

Algumas instituições de ensino superior da zona de Lisboa suspenderam as atividades presenciais devido ao mau tempo, mas há universidades que vão manter-se abertas e a funcionar, permitindo que algumas aulas decorram 'online'.

O gabinete de imprensa da Universidade de Lisboa (UL) confirmou à Lusa que as faculdades estão abertas, mas "a funcionar com a indicação de maior tolerância, nomeadamente com aulas 'online' para quem não o pode fazer presencialmente".

A Faculdade de Direito da UL foi mais longe e decretou, num despacho da diretora, o adiamento das avaliações marcadas para esta terça-feira e a suspensão das atividades letivas presenciais, que serão substituídas por aulas 'online'. Também os trabalhadores não docentes foram dispensados do trabalho presencial.

O Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da UL tomou uma decisão semelhante, tendo comunicado, através das redes sociais, a suspensão das aulas presenciais.

Já o ISCTE-IUL optou por permitir que os trabalhadores impossibilitados de se deslocarem à instituição, devido aos constrangimentos causados pela chuva, trabalhem a partir de casa, mas as atividades letivas mantêm-se.

Em resposta à Lusa, a instituição refere que, "até ao momento[início da tarde], não foi dada tolerância aos alunos e docentes para realizarem/acompanharem as aulas e avaliações 'online'".

Da Universidade Nova de Lisboa, o diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, numa comunicação interna, admitiu o recurso às aulas 'online' "se necessário" e decretou que "as faltas decorrentes desta situação devem considerar-se justificadas".

Há, por outro lado, faculdades que, até ao momento, não comunicaram qualquer decisão.

A Proteção Civil nacional apelou esta terça-feira aos cidadãos para restringirem ao máximo as deslocações por causa do mau tempo, que provocou na noite desta terça-feira 275 ocorrências nos distritos de Lisboa e Setúbal e deverá manter-se até quarta-feira.