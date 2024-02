Portugal contou no último ano com mais nascimentos e com uma redução da mortalidade. Na evolução positiva da natalidade verificaram-se, entre 2022 e 2023, mais 1920 nascimentos. Na mortalidade, por sua vez, no mesmo período houve uma redução de 6030 mortes. Parte desta redução da mortalidade é explicada pela expressiva diminuição de óbitos provocados pela Covid-19.









