O ano que se aproxima do fim deverá bater o recorde de médicos reformados. Até outubro, aposentaram-se do Serviço Nacional de Saúde 705 médicos (70,5 por mês), muito próximo do registo máximo, verificado no ano passado, quando passaram à reforma 782 profissionais clínicos (65,2 por mês). É de esperar que nos dois meses que faltam se reformem mais de cem médicos.









Ver comentários