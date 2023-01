Sete distritos do continente sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Sete distritos de Portugal continental estarão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros.

Segundo um alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgado este sábado, o aviso vai prolongar-se desde as 00:00 de segunda-feira nos distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga, desde as 03h00 em Coimbra e a partir das 06h00 em Lisboa e Leiria, até às 18h00 do mesmo dia.

O aviso amarelo, o terceiro menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por causa da agitação marítima, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende e Douro estão este sábado fechadas à navegação.

De acordo com informação disponível na página da Autoridade Marítima Nacional, a barra da Figueira da Foz está fechada a embarcações de comprimento igual ou inferior a 35 metros, mantendo-se aberta à restante navegação.