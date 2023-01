Igreja aplicou sanções secretas a Ximenes Belo

O Papa Francisco revelou que a Igreja aplicou sanções secretas ao Prémio Nobel da Paz e bispo emérito de Timor, D. Ximenes Belo, por alegado abuso sexual de menores nos anos 1990.As sanções incluem limites aos movimentos do bispo e ao exercício do seu ministério, bem como a proibição de manter contactos com menores ou com Timor-Leste."Quando, em setembro, houve revelações sobre o bispo de Timor-Leste, eu disse: ‘Sim, deixem-no ficar às claras. Não o vou encobrir", sublinhou o Sumo Pontífice em entrevista, reconhecendo que o caso se passou "há quase 25 anos e, nessa altura, não havia a sensibilidade de hoje".D. Ximenes Belo afastou-se do cargo de chefe da Igreja Católica em Timor-Leste, aos 54 anos, duas décadas antes da idade normal para se retirar, alegando motivos de saúde. Hoje, vive em Portugal acolhido pelos salesianos.