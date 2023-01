A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou, este sábado, a apreensão de mais de 500 quilos de carne de suíno, ovino e bovino “impróprios para consumo” que se encontravam num entreposto frigorífico no distrito de Beja.





A ação foi realizada através da Brigada de Indústrias da Unidade Regional do Sul - Unidade Operacional de Évora. Desta ação resultou “a instauração de um processo-crime pela prática dos crimes de géneros alimentícios anormais avariados e abate clandestino, bem como a detenção em flagrante delito do suspeito da prática dos crimes”, lê-se no comunicado da ASAE.