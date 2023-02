Pensões de 2022 terão aumento retroativo a partir de abril

As pensões atribuídas no ano passado só vão ser atualizadas no próximo mês de abril, mas com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2022 disse esta terça-feira fonte do Ministério da Segurança Social.Os pensionistas que se reformaram no ano passado esperavam que a atualização fosse feita este mês, tal como onoticiou, já que o diploma que fixava os valores foi publicado em janeiro, com meses de atraso.Este diploma atualizou os valores dos coeficientes de revalorização dos salários de referência que deveriam ter sido usados no cálculo das pensões iniciadas em 2022, devendo as atualizações variar entre 1,24% e 1,74%. Será o único aumento que estes pensionistas irão receber já que foram excluídos, devido às regras normais em vigor, das subidas de 2023.