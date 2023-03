Seis distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva

Os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estão esta quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este aviso vai vigorar entre as 09h00 e as 15h00 desta quarta-feira.

Os distritos de Braga, Aveiro, Viana do Castelo e Porto voltam a estar sob aviso amarelo entre as 06h00 e as 12h00 de quinta-feira por se preverem aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste com 4 a 4,5 metros, entre as 12h00 de quinta-feira e as 12h00 de sexta-feira.

Por causa da agitação marítima, as barras de Caminha, Esposende, Vila Praia de Ancara, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Ericeira estão fechadas a toda a navegação.

De acordo com dados disponíveis no 'site' da Marinha, a barra da Figueira da Foz está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 11 metros.

Sob aviso amarelo está também o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) dos Açores por causa da agitação marítima até às 21h00 desta quarta-feira e o grupo central (Terceira, Graciosa, Faial, Pico e S. Jorge) devido ao vento forte entre as 09h00 e as 18h00.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A previsão de chuva e agitação marítima levou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a emitir na terça-feira um aviso à população para o agravamento das condições meteorológicas.

Numa nota, a ANEPC, com base em informação do IPMA, avisa para a previsão de precipitação em todo o território até ao final da manhã de quinta-feira.

Face ao quadro meteorológico previsto, a Proteção Civil avisa para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento, bem como para a ocorrência de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras.

A ANEPC alerta também para o arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, devido ao vento forte, e que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública.

Avisa também para a especial atenção durante a condução, devido ao piso escorregadio e eventual formação de lençóis de água.