A menos de cinco meses do arranque da Jornada Mundial da Juventude, a câmara municipal de Loures ainda não tem empreiteiro para a execução das obras de 70 hectares de terreno, uma área onde vão estar no mínimo entre 700 e 800 mil pessoas.



A autarquia está com dificuldades em conseguir uma empresa que consiga analisar a proposta em quatro dias e executar a obra em três meses.









Ver comentários