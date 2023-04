Os residentes em Portugal sentiam-se em 2022 menos satisfeitos com a situação financeira do que com a vida em geral. Os dados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, do Instituto Nacional de Estatística (INE), referem que a média de satisfação financeira foi 6,0 (de 0 a 10), enquanto a média de satisfação com a vida em geral foi de 7,0 (em 2021 foi de 7,1, e em 2018, de 6,8).









