Hospitais de Coimbra homenageiam enfermeiros com 35 anos de serviço

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) homenageia na sexta-feira os enfermeiros com 35 anos de serviço, numa cerimónia no polo principal dos Hospitais da Universidade, no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro.

Fonte daquela unidade hospitalar adiantou à agência Lusa que vão ser distinguidos cerca de meia centena de enfermeiros "como reconhecimento do contributo de '35 Anos a Cuidar'".

A homenagem vai decorrer numa sessão solene em que participam Carlos Santos, presidente do conselho de administração, Áurea Andrade, enfermeira diretora, e Ricardo Matos, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros.

Na sexta-feira, as cerimónias têm início pelas 10:00, no auditório principal dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), com a conferência "Liderança e Motivação de Equipas", proferida por Alexandre Lourenço, administrador hospitalar do CHUC.

A sessão encerra cerca das 12h00, com a assinatura da adenda ao contrato das promoções de "Novos Enfermeiros Gestores e Novos Especialistas do CHUC".

As comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro têm início na quinta-feira, pelas 15:00, no anfiteatro II dos HUC, com a apresentação do livro "A última Solidão", de Cármen Garciai, que aborda "uma temática importante e, múltiplas vezes, depreciada em Portugal: a velhice, recordando o privilégio que é, para qualquer ser humano, alcançar esse marco importante".

A obra será apresentada por Diana Breda, presidente do Conselho Diretivo do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, de Cantanhede, e conta com o comentário de Lucília Nunes, professora coordenadora principal da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal.