Vila Nova de Gaia impõe regras para tuk-tuk e comboios turísticos

O município de Vila Nova de Gaia vai lançar um regulamento de licenciamento e exploração de circuitos turísticos no concelho, na próxima segunda-feira. O documento indica que "a exploração de circuitos turísticos regulares por meio de qualquer tipo de veículo de transporte de passageiros passa a depender de prévia licença a atribuir em regra por concurso público nos termos e condições previstos no regulamento".

Cada operador poderá promover circuitos turísticos com um máximo de 12 veículos com mais de nove lugares, oito veículos com nove ou menos lugares e dois em caso de comboios turísticos. As licenças serão atribuídas pela câmara municipal, mediante concurso, por um prazo de sete anos para os veículos com mais lugares, e cinco anos para comboios turísticos ou veículos de nove ou menos lugares. Os arruamentos nos quais serão permitidos estes veículos vão constar do alvará atribuído, bem como os locais de paragem e terminais. As viaturas turísticas estarão proibidas de circular em corredores BUS.

Os circuitos turísticos só poderão ser promovidos das 09h00 às 20h00. Viaturas como autocarros turísticos estão obrigadas a ceder o sinal GPS ao serviço municipal competente para monitorização.

Na nota justificativa do documento, que será votado na reunião pública da Câmara de Vila Nova de Gaia, a autarquia refere que a concentração daqueles veículos no centro histórico, sem passar por outros locais de elevado potencial turístico no concelho, "é suscetível de provocar constrangimentos de impacto muito negativo ao nível da circulação e sobreocupação do espaço público". Os espaços para estacionamento e paragem solicitados por vários veículos turísticos são "um recurso cada vez mais escasso", pelo que o município toma agora medidas.

Com as novas regras que visam gerir a utilização do espaço público, "promove-se uma equilibrada compatibilização da circulação turística com o transporte público sem fim turístico, salvaguardando a acessibilidade e a fluidez na circulação", refere o município. O objetivo é também desconcentrar e diversificar a oferta turística.