As candidaturas à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior começam hoje e decorrem até 7 de agosto, através do site da Direção-Geral do Ensino Superior. Já para alunos com Ensino Secundário e provas de ingresso estrangeiras, o prazo termina dia 31.Para efetuar a candidatura é preciso ter a ficha ENES com o código de ativação, que é solicitada na escola secundária onde realizou os exames nacionais, a partir do dia da publicação dos resultados (17 de julho). O portal Infocursos tem dados de apoio para escolha do curso.