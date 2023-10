A falta de médicos para assegurar as escalas continua a condicionar os Serviços de Urgência. O caso mais recente é em Chaves, com o fecho da Urgência Pediátrica do hospital, entre as 20h00 deste domingo e as 8h00 de segunda-feira. A área de influência corresponde aos concelhos de Boticas, Chaves, Montalegre e Valpaços, servindo mais de 60 mil pessoas.









