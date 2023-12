Anomalia no sistema informático condiciona Serviço de Saúde da Madeira

O Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) alertou esta quarta-feira para eventuais atrasos e limitações no atendimento nas consultas hospitalares e nos centros de saúde devido a condicionamentos no acesso ao sistema informático.

Em comunicado, o Sesaram refere que foi detetada uma anomalia num dos equipamentos que impede o acesso ao sistema geral e refere que a situação está a ser intervencionada pelos serviços informáticos.

O Serviço de Saúde da Madeira apela à compreensão dos utentes face a eventuais constrangimentos nos serviços de urgência e de atendimento urgente, bem como possíveis atrasos e limitações nas consultas hospitalares e nos centros de saúde.

Em 06 de agosto, o Sesaram foi alvo de um ciberataque que provocou uma "disfunção na rede informática" e afetou durante várias semanas os hospitais e centros de saúde do arquipélago, com bloqueio no acesso aos registos dos utentes.