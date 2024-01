Sismo de magnitude 2.2 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Um sismo com magnitude 2,2 na escala de Richter foi sentido na segunda-feira à noite na ilha Terceira, de acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

O abalo foi sentido às 23h32 locais (00h32 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de cinco quilómetros a noroeste de São Bartolomeu, no concelho de Angra do Heroísmo, segundo informação disponível no 'site' do CIVISA,

Este sismo foi sentido com intensidade máxima III (Escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Santa Bárbara, Cinco Ribeiras, São Bartolomeu, São Mateus e Terra Chã (concelho de Angra do Heroísmo).

O CIVISA informou na segunda-feira de outro sismo com magnitude 2.4 na escala de Richter, também sentido na ilha Terceira.

O abalo "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022", refere a mesma fonte.

No domingo o CIVISA registou mais três sismos na ilha Terceira.

O primeiro teve magnitude 4.5 e intensidade máxima VI. Foi sentido nas ilhas Terceira e São Jorge às 07h19 locais (08h19 em Lisboa) e teve o epicentro a cerca de um quilómetro a nor-noroeste (NNW) da Serreta.

Os outros dois abalos, com magnitude 2.4 e 2.7 na escala de Richter, foram sentidos às 16h46 locais (17h46 em Lisboa) e às 16h47 locais (17h47 em Lisboa).

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2.0), muito pequenos (2.0-2.9), pequenos (3.0-3.9), ligeiros (4.0-4.9), moderados (5.0-5.9), fortes (6.0-6.9), grandes (7.0-7.9), importantes (8.0-8.9), excecionais (9.0-9.9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, percecionando-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", revela o Instituto do Mar e Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.