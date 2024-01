Taxa de desemprego mantém-se em 6,6% em dezembro de 2023 mas cai face ao mês homólogo

A taxa de desemprego manteve-se em 6,6% em dezembro de 2023, igual à do mês anterior e 0,1 pontos percentuais abaixo do mesmo mês de 2022, segundo dados provisórios esta quarta-feira divulgados pelo INE.

"A taxa de desemprego situou-se em 6,6%, igual ao valor do mês anterior e ao de três meses antes, tendo sido registado um decréscimo em relação ao mesmo mês do ano anterior (0,1 pontos percentuais)", avança o Instituto Nacional de Estatística (INE) nas "Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego" de dezembro.

Os dados avançados pelo instituto estatístico, com estimativas já definitivas para novembro, confirmam a taxa de desemprego desse mês nos 6,6%, um decréscimo de 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior, 0,3 pontos percentuais acima de três meses antes e mais 0,1 pontos percentuais em termos homólogos.

Em dezembro de 2023 registaram-se 347 400 desempregados, praticamente o mesmo número de novembro de 2023 e menos 0,3% e 1,2% face a três meses antes e ao mês homólogo de 2022, respetivamente.

Quanto à taxa de subutilização do trabalho, fixou-se em 11,6%, valor inferior ao de setembro e ao de novembro de 2023 (0,1 pontos percentuais, em ambos) e ao de dezembro de 2022 (0,6 pontos percentuais).

No último mês do ano passado, a taxa de atividade (68,9%) atingiu o valor mais elevado da série iniciada em 1998, à semelhança do observado desde maio de 2023 (com três exceções, de 68,8%, em junho, setembro e novembro).

Já a população empregada (4.950.300) manteve a trajetória de acréscimo iniciada em outubro, registando uma variação positiva em relação ao mês anterior (mil pessoas, variação relativa quase nula), a três meses antes (0,2%) e ao mês homólogo de 2022 (1,7%).

Segundo as estimativas provisórias para dezembro, a população ativa (5 297 700) manteve-se praticamente inalterada em relação a novembro, tendo aumentado 0,2% face a setembro de 2023 e 1,5% relativamente a dezembro de 2022.

A população inativa (2 396 800) também se manteve praticamente estável em relação ao mês anterior, tendo diminuído 0,2% relativamente a três meses antes e 1,8% em termos homólogos.

No que se refere às estimativas definitivas de emprego e desemprego relativas ao mês de novembro, apontam que a população desempregada se fixou em 347.800 pessoas, registando um decréscimo em relação ao mês anterior (1,3%) e acréscimos por comparação com três meses antes (3,7%) e com o mesmo mês do ano anterior (3,1%).

Em novembro, a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 11,7%, representando um decréscimo de 0,1 pontos percentuais tanto em relação ao mês anterior como ao mês homólogo de 2022 e um aumento de 0,2 pontos percentuais relativamente ao valor de agosto de 2023.

Naquele mês, a população ativa (5 297 100 pessoas) diminuiu em relação a outubro (em 1100 pessoas, uma variação relativa quase nula) e a agosto de 2023 (duas mil, mantendo-se praticamente inalterada em termos relativos), tendo aumentado relativamente a novembro de 2022 (1,8%).

Quanto à população empregada (4 949 300), aumentou em relação ao mês anterior (0,1%) e ao mesmo mês de 2022 (1,7%) e diminuiu face a três meses antes (0,3%).