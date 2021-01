219 ou 290? Polémica sobre número oficial de mortos por Covid-19 no pior dia de sempre

Afinal, quantas pessoas morreram na terça-feira por Covid-19? Os números oficiais revelados esta quarta-feira - e que reportam ao dia anterior - apontam para 219 vítimas mortais. Apesar de ser o dia com mais óbitos desde o início da crise pandémica, diversas fontes contactadas pelo CM avançam com um valor substancialmente diferente: 290 mortos.O próprio Presidente da República, em declarações à imprensa durante uma visita à Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, dispunha da mesma informação que o CM tinha apurado: "Eu penso até que são mais mortes do que 219, são 290, é mais grave", disse Marcelo Rebelo de Sousa. Mas, logo a seguir, questionado sobre se tinha informação diferente da transmitida pela DGS, o Chefe de Estado recua: "Ah! São 219, então é 219, foi um lapso."O CM questionou o Ministério da Saúde sobre a discrepância dos números, que remeteu a resposta para a Direção-Geral da Saúde (DGS), entidade responsável pela divulgação oficial dos mesmos. "O número de óbitos sempre foi aquele que foi divulgado no relatório: 219", esclareceu ao CM a DGS. Já no que respeita a novos casos, relativos ao dia em causa, terça-feira, os números avançados pela DGS coincide com o das fontes do CM: 14 647.