22 concelhos em risco muito elevado de incêndios

Concelho de Castro Marim, em Faro, permanece em risco máximo.

Por Lusa | 10:56

O concelho de Castro Marim, em Faro, permanece este domingo em risco máximo de incêndio e outros 22 concelhos do país em risco muito elevado, segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).



No Algarve, em risco "muito elevado" de incêndio estão os concelhos de Alcoutim, Tavira, Silves, Loulé e São Brás de Alportel.



Estão também os concelhos de Proença-a-Nova, Penamacor, Vila de Rei e Vila Velha de Rodão (Castelo Branco), de Marvão, Gavião e Nisa (Portalegre) e Abrantes e Mação (Santarém).



Mais a norte, estão igualmente em risco "muito elevado" os concelhos de Mêda e Trancoso, na Guarda.



Em Trás-os-Montes estão Bragança, Alfândega da Fé, Torre de Moncorvo, Mogadouro, Vimioso e Macedo de Cavaleiros.



O restante território nacional apresenta risco moderado a elevado de incêndio, à exceção da generalidade dos concelhos do litoral norte e centro, que apresentam um risco reduzido.



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre "reduzido" e "máximo".



O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.



A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou na sexta-feira para risco de incêndio muito elevado a máximo no distrito de Faro e em concelhos dos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Beja.



A previsão, diz a ANPC, é que as condições climatéricas se agravem na segunda-feira, em termos de índices de risco de incêndio, no interior norte e centro, em especial na região de Trás-os-Montes e nos distritos de Guarda e Castelo Branco.



A ANPC recorda que não é permitido, nomeadamente, fazer fogueiras, utilizar equipamentos de queima e de combustão, queimar matos, lançar foguetes, fumar ou fazer qualquer lume em espaços florestais.



As previsões para os próximos dias indicam vento moderado a forte na faixa costeira e nas terras altas, com diminuição da intensidade a partir de domingo, e temperaturas máximas entre os 30 e os 35 graus celsius no interior e entre os 24 e os 26 no litoral. Este domingo e na segunda-feira prevê-se uma ligeira subida das temperaturas.