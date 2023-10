O Governo autorizou a compra de 24 novas carruagens para o Metropolitano de Lisboa e a aquisição e manutenção de 22 novas composições de material circulante para a Metro do Porto, num valor total que ronda os 223 milhões de euros. Desse montante, 79 milhões de euros serão cofinanciados por fundos europeus.A fatura de Lisboa orça em 140 milhões (entre 2024 e 2027) e a do Porto em 82,9 milhões de euros (entre 2024 e 2026). Recorde-se que em Lisboa e no Porto decorrem obras de expansão das linhas, sendo de esperar um aumento da procura.