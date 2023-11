O Governo aprovou uma resolução que foi publicada esta segunda-feira em ‘Diário da República’ e que autoriza o Ministério da Educação a investir 22,6 milhões de euros na compra de serviços de ligação à Internet. Esta conectividade à Internet é destinada a alunos com Ação Social Escolar, alunos abrangidos pelo projeto-piloto ‘Manuais Digitais’ e aos professores.No diploma, o Governo justifica o investimento com o facto de não estar concluído “o processo de ampliação da rede de área local das escolas”, e de em 2024 se realizarem “provas de avaliação externa em suporte eletrónico”, numa alusão às provas finais do 9.º ano.