23 mortos e 11 006 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Boletim Epidemiológico desta terça-feira divulgado pela Direção-Geral de Saúde, há menos 120 pessoas internadas em enfermarias (1 358) e menos seis em Unidades de Cuidados Intensivos (96).

Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se registou o maior número de infetados com Covid-19, 3 817, seguindo-se a região Centro, com mais 2 947, e depois o Norte que apresenta esta terça-feira mais 1 979 novas infeções. O Alentejo e o Algarve registam 772 e 634 novos casos de Covid-19, respetivamente. Na ilha da Madeira mais 504 pessoas testaram positivo nas últimas 24 horas. Nos Açores há 353 novas infeções.





No Norte do País morreram mais 10 pessoas vítimas de Covid-19, e o Centro apresenta 6 óbitos igualando o valor apresentado por Lisboa e Vale do Tejo. No Alentejo morreu uma pessoa com Covid-19 nas últimas 24 horas. No Algarve, na Madeira e nos Açores não se registaram vítimas mortais por Covid-19 esta quinta-feira.



Portugal registou mais 23 mortos e 11 006 novos infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas.De acordo com oHá agora em Portugal 465 412 casos ativos de Covid-19.Desde o início da pandemia 2 787 126 pessoas recuperaram da doença e 21 086 morreram vítimas de Covid-19.