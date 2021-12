23 mortos e 3588 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 23 mortos e 3588 novos casos de Covid-19.O País contabiliza 18610 óbitos e 1181294 casos confirmados desde o início da pandemi.De acordo com o mais recente Boletim Epidemiológico da DGS, há mais 44 doentes internados em enfermarias (961 no total) e mais quatro em unidades de cuidados intensivos (142 no total).A Região de Lisboa e Vale do Tejo contabilizou mais 1104 infetados; o Norte conta com mais 1161; o Centro com mais 723; o Alentejo com mais 126 e o Algarve com mais 371.As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam esta quinta-feira mais 76 e 27 casos, respetivamente.Das 23 mortes, 11 ocorreram no Norte, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro e outras três no Algarve e duas no Alentejo.Por faixas etárias, 14 pessoas que morreram tinham mais de 80 anos, cinco entre 70 e 79 anos e quatro entre 60 e 69 anos.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (12.116 do total de 18.610 mortos por covid-19 em Portugal desde o início da pandemia), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (4.008) e entre os 60 e os 69 anos (1.699).

Há agora 65.130 casos ativos de covid-19 (mais 2.296 do que na quarta-feira) e recuperaram da doença 1.269 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.097.554.

Em relação a quarta-feira, as autoridades de saúde têm mais 1.451 contactos em vigilância, totalizando 83.528.

Dos novos casos, 592 foram diagnosticados em pessoas entre os 20 e 29 anos, 562 entre os 30 e os 39 anos, 538 entre os 40 e os 49 anos, 462 até aos 9 anos, 436 entre os 50 e os 59 anos, 406 entre os 10 e os 19 anos, 341 entre os 60 e os 69 anos, 171 entre os 70 e os 79 anos e 80 em maiores de 80 anos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 451.057 casos e 7.870 mortes.