23 pessoas infetadas com coronavírus em Moura

Vinte e três pessoas estão infetadas com o novo coronavírus na comunidade de Vale do Touro, a terceira do concelho de Moura (Beja) com casos de infeção, foi divulgado esta quarta-feira.

Os 23 casos positivos foram confirmados na terça-feira e depois de terem sido feitos no passado fim de semana testes de despiste do novo coronavírus aos 100 residentes da comunidade de Vale do Touro, situada perto da cidade de Moura, no distrito e Beja, disse à agência Lusa o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM), Diogo Saraiva.

Segundo o responsável, a autoridade de saúde decidiu fazer testes aos 100 residentes de Vale do Touro depois de terem estado em contacto direto com uma mulher residente no concelho de Portel, no distrito de Évora, que testou positivo e foi a primeira mãe infetada com o novo coronavírus a ter um bebé no Alentejo.

As 23 pessoas infetadas fazem parte de nove agregados familiares residentes na comunidade de Vale do Touro e compostos por um total de 44 pessoas, que estão em confinamento obrigatório, o que está a ser assegurado por forças de segurança, disse Diogo Saraiva.

As outras 56 pessoas, que compõem os restantes agregados familiares residentes na comunidade de Vale do Touro, testaram negativo e, por isso, não estão em confinamento obrigatório, explicou.

Segundo Diogo Saraiva, são os agregados familiares que testaram negativo que estão a apoiar os nove em confinamento obrigatório no acesso a alimentação, a medicação e a bens essenciais.

Vale do Touro é a terceira comunidade do concelho de Moura com casos de infeção pelo novo coronavírus, depois do bairro Espadanal e do sítio do Margaçal, onde foram confirmados, respetivamente, 32 e sete casos de covid-19 entre os moradores.

No bairro Espadanal, na periferia da cidade de Moura, foram confirmados 32 casos de covid-19 entre os 59 residentes, depois de terem sido feitos testes a toda comunidade na sequência da deteção da infeção num dos membros.

Na segunda-feira, foram feitos novos testes aos 59 residentes do Espadanal e o SMPCM aguarda os resultados, disse Diogo Saraiva

No sítio do Margaçal, localizado no troço da Estrada Nacional 255 que liga a cidade de Moura e a vila de Pias, foram confirmados sete casos de covid-19 entre os 14 moradores, depois de terem sido feitos testes a toda comunidade na sequência da deteção da infeção numa residente.

Todos os residentes nas comunidades do Espadanal e do Margaçal estão em confinamento obrigatório e não podem sair do bairro e do sítio, que estão a ser vigiados pela GNR e a Câmara de Moura está a assegurar-lhes o acesso a alimentação, a medicação e a bens essenciais.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), no Alentejo, há 201 casos de infeção confirmados e registo de um morto associado à covid-19.

Portugal contabiliza 948 mortos associados à covid-19 em 24.322 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da DGS sobre a pandemia divulgado na terça-feira.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 215 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.





