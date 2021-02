Mais de 23 900 doses de vacinas contra a Covid-19 foram atribuídas ao Algarve desde o dia 27 de dezembro do ano passado, quando arrancou o processo de imunização.O número traduz-se em cerca de nove mil pessoas com duas tomas da vacina, ou seja, 2% da população algarvia, segundo apurou oMargarida Pinto, de 90 anos, foi uma das dezenas de utentes vacinadas, ontem de manhã, no centro de saúde de Faro. Ao, a mulher disse que confia na vacina. “Não justifica ter medo, tenho fé e sinto que agora estou segura.”Neste centro de saúde algarvio está previsto vacinar 400 pessoas até amanhã. Para este efeito estão destacados sete profissionais.