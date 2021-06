A Raspadinha é para 24 mil apostadores uma doença.Assumem, assim, um comportamento patológico 1% dos participantes no jogo mais popular em Portugal. Há mais 2,5%, ou seja, 60 mil, com um comportamento abusivo. No total, 2,4 milhões jogam com regularidade na Raspadinha, segundo um inquérito, realizado entre 2016 e 2017.