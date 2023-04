Na manhã de 25 de abril de 1974, Portugal ficou do tamanho do Mundo, enchendo todos os cantos do Planeta. Além-fronteiras, sobretudo na Europa, os noticiários das rádios e televisões abriam com a frase mágica “Revolução em Portugal”. Cá dentro, os comunicados radiofónicos do Movimento das Forças Armadas empolgavam os portugueses.









