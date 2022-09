Portugal ultrapassou no fim de semana as 25 mil mortes por Covid-19, mais de dois anos e meio desde o início da pandemia. Os dados mais recentes da DGS, divulgados na segunda-feira, apontam para um total de 25 008 óbitos, dos quais 6035 desde o início do ano. No ano passado, em igual período, morreram 10 959 pessoas.









Ver comentários