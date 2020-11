25 mil pessoas têm ajuda na alimentação

Um total de 25 mil pessoas estão a ser apoiadas pelo Banco Alimentar Contra a Fome no Algarve (BA), apurou o. Entre abril e novembro os pedidos de ajuda subiram de 16 mil para os 25 mil, ou seja, mais nove mil novas solicitações. No final do verão mais mil pessoas pediram apoio alimentar.O número de pedidos de ajuda alimentar sofreu um "aumento histórico desde abril e não parou de crescer", explicou aoNuno Alves, presidente do BA no Algarve. Neste momento, esta é a zona do País "mais problemática devido ao crescente desemprego" provocado pela pandemia, sublinhou o responsável regional desta instituição.A maioria das pessoas abrangidas pelo apoio pertence à classe média. "Eram doadores e agora precisam de ajuda", adiantou Nuno Alves. E por isso deixa o apelo para que "quem tiver dificuldades não tenha vergonha de pedir apoio", afirmou o presidente do Banco Alimentar no Algarve, que diz que a instituição está a "trabalhar com muitas dificuldades".O BA candidatou-se a programas de apoio do Governo para instituições "mas não foram aprovados". Os meios de proteção utilizados pelos voluntários e as instalações estão a ser garantidos com a ajuda da Proteção Civil de Portimão e de Faro e das respetivas autarquias.O Banco Alimentar distribuiu dois milhões de quilos de alimentos por ano no Algarve, desde 2006. Este ano deverá chegar aos três milhões. Até ao final do ano serão lançadas duas campanhas de recolha.