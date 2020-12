25 mil portugueses optaram pelo Reino Unido para viver

“Este crescimento, além de incluir casos de regularização de situações de emigração anterior, dever-se-á provavelmente à perceção de que, depois do Brexit, poderá ser mais difícil emigrar para o Reino Unido”, revela o documento. O relatório confirma que a emigração se mantém “essencialmente no interior do espaço europeu”, tendo em conta que, “dos destinos mais escolhidos pelos portugueses para emigrar, mais de metade são europeus”.



O Reino Unido foi o principal destino da emigração portuguesa, com perto de 25 mil entradas em 2019, ano que regista a emigração de cerca de 80 mil portugueses, segundo o Relatório da Emigração, ontem divulgado.“Este crescimento, além de incluir casos de regularização de situações de emigração anterior, dever-se-á provavelmente à perceção de que, depois do Brexit, poderá ser mais difícil emigrar para o Reino Unido”, revela o documento. O relatório confirma que a emigração se mantém “essencialmente no interior do espaço europeu”, tendo em conta que, “dos destinos mais escolhidos pelos portugueses para emigrar, mais de metade são europeus”.

Já a emigração portuguesa para Angola desceu significativamente desde 2015: -42% em 2016; -24% em 2017; -36% em 2018; e -11% em 2019. “Provavelmente, os efeitos recessivos da crise dos preços do petróleo e suas consequências sobre os setores do mercado de trabalho para onde se dirigia a emigração portuguesa terão feito sentir-se em pleno a partir de 2016”, explica-se. Em sentido inverso, Luxemburgo, Brasil e EUA registaram uma ligeira subida.



pormenores



Registo online dos filhos de emigrantes





Nacionalidade espanhola



Os portugueses que adquiriram a nacionalidade espanhola subiram 58,1% em 2019, o que poderá ser explicado pelos descendentes de emigrantes na Venezuela a viver em Espanha.





Expulsos 655 cidadãos



As autoridades internacionais expulsaram 655 portugueses em 2019. O Reino Unido lidera com 223 casos, seguido do Canadá (103) e dos Estados Unidos (81).

Os filhos de portugueses no estrangeiro já se podem registados e pedir a nacionalidade na internet. Medida visa a simplificação administrativa e, numa 1ª fase, será aplicada em França e no Reino Unido a menores de 1 ano de idade.