Foram registadas 39 074 novas infeções por Covid-19 e 25 pessoas morreram nas últimas 24 horas, em Portugal, segundo indica o boletim da DGS desta quinta-feira.30 707 pessoas recuperaram da doença. Há mais 60 pessoas internadas em enfermaria e mais 15 em Cuidados Intensivos.





Das 25 mortes, 15 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, sete no Norte e uma no Alentejo, no Algarve e nos Açores, respetivamente.